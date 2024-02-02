Galatasaray, Samsunspor engelini rahat geçti: 0-2

Süper Lig 24. hafta maçında Samsunspor'u 2-0 yenen Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça (10 galibiyet, 2 beraberlik) yükseltirken, üst üste 4. maçını kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğunun sahibi oldu.



Ligde son 4 maçını kaybetmeyen Samsunspor, Galatasaray karşısında maça çok kötü başladı. Dakika 5'te Victor Nelsson, dakika 11'de Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-0 geriye düşen Samsunspor, yakaladığı pozisyonlarda kaleci Fernando Muslera'yı geçmeyi başaramadı.



Bu sonuçla puanını 63 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devraldı. Samsunspor ise 26 puanda kaldı ve küme düşme hattından uzaklaşma yolunda yara aldı.



Karadeniz ekibi, hafta içi Türkiye Kupası'nda Karagümrük'e konuk olduktan sonra, ligde Antalyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise, kendi sahasında kupada Bandırmaspor'la, ligde ise Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.



GALATASARAY MAÇA MÜTHİŞ BAŞLADI



Sarı kırmızılı ekip 5. dakikada Nelsson, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle maçın başında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.



İlk golde ön direğe kullanılan köşe vuruşunu Mauro Icardi kafayla arkaya sektirdi. Topu takip eden Nelsson bomboş pozisyonda kafayla topu ağlarla buluşturdu. Dakikalar 11'i gösterirken, savunmanın arkasına çok iyi sarkan Barış Alper Yılmaz, kaleci Okan Kocuk'u çalımlayıp çaprazdan topu filelere gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.



MUSLERA'DAN KURTARIŞLAR



İki farklı üstünlüğü yakaladıktan sonra oyunu kendi yarı alanında kabul eden Galatasaray, Samsunspor'un tehlikeli ataklarında Fernando Muslera'nın kurtarışlarıyla skoru korumayı başardı.



İkinci yarının hemen başında, ceza sahası sol çizgide Rick van Drongelen'den seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Kılınç'ın pasında arka direkte topla buluşan Carlo Holse, gelişine sol ayağıyla yaptığı yarım vole vuruşta kaleci Muslera'yı geçemedi.



Galatasaray ikinci yarıda rakip kalede fazla etkili olamazken, Samsunspor da elde ettiği fırsatları değerlendiremeyince mücadele 2-0'lık skorla sona erdi.