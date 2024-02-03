Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlattı /03 Şubat 2024 00:00

RTÜK, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show'daki bir skeçte yer alan gazilerle ilgili ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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