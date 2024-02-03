Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez'e başkan dayanmıyor: 3 yılda 4. ayrılık /03 Şubat 2024 00:31

Merkez'e başkan dayanmıyor: 3 yılda 4. ayrılık

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sonrası yaklaşık altı yılda Merkez Bankası başkanlığı koltuğu beş farklı isim gördü. Beş isim de dört yıllık yasal sürelerini tamamlayamadan görevden ayrılmak zorunda kaldı. Son üç yılda TCMB'de dört başkanın ayrılığı görüldü.

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Merkez Bankası'nda (TCMB) Başkan Hafize Gaye Erkan'ın istifası Türkiye'yi salladı. 8 Haziran 2023 tarihinde göreve atanan Erkan, sadece 8 ay başkanlık koltuğunda oturabildi.  

24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla TCMB başkanlarının görev süresi beş yıldan dört yıla düşürülmüştü ancak o tarihten bu yana dört yıllık kısaltılmış görev süresini tamamlayan da olmadı. Bu dönemde toplamda beş başkan, görev sürelerini tamamlayamadan TCMB'ye veda etmek zorunda kaldı.
Bu süreçte Türkiye döviz kuru krizleriyle karşı karşıya kalırken, enflasyon da 26 yılın zirvesine yükseldi.

ÇETİNKAYA, UYSAL, AĞBAL, KAVCIOĞLU, ERKAN

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası ilk görevden aldığı TCMB Başkanı Murat Çetinkaya oldu. 6 Temmuz 2019'da "faizleri indir" talimatını yerine getirmediği gerekçesiyle görevden alınan Çetinkaya'nın yerine Uysal atandı. 20 Nisan 2016 tarihinde göreve atanan Çetinkaya, üç yıl başkanlık koltuğunda oturabildi.

Temmuz 2019'da TCMB Başkanı olarak atanan Uysal ise, faiz indirimleriyle birlikte kur krizine imza attı ve 7 Kasım 2020'de yaklaşık bir yıllık görev süresinin sonunda görevden alınarak yerini Naci Ağbal'a bıraktı.

Naci Ağbal ise faizleri yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardığı gerekçesiyle Mart 2020'de görevden alındı. Ağbal sadece dört ay görevde kalabildi.

Ağbal'ın yerine atanan Şahap Kavcıoğlu, Erdoğan'ın talimatıyla faizleri düşürdü ve seçimlerin kazanılmasına yardımcı olmaya çalıştı. Bu dönemde bir kez daha kur ve enflasyon patladı. Seçimler sonrasında 8 Haziran 2023'te Kavcıoğlu da görevden alındı. Kavcıoğlu, yaklaşık iki yıl görevde kalabildi.

Kavıoğlu'nun yerine atanan Erkan ise sade 8 ay görevde kalabildi. Son üç yılda TCMB, dört başkana elveda dedi.
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