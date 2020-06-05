Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal’ın evi için kiremit cezası! ”Komik ama gerçek” /05 Haziran 2020 10:28

Fatih Portakal’ın evi için kiremit cezası! ”Komik ama gerçek”

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, kaçak yapıya rastlanmayan çiftlik evine kiremit cezası verildiğini açıkladı. Portakal, ''Kaçakçı' diyerek haber yapılan arazimde yıkım gerçekleşti! Ne mi oldu? Kiremit cezası verildi'' dedi.

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Sunucu Fatih Portakal’ın İzmir Seferihisar’da 2015 yılında kurduğu çiftliğinde, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Portakal’a ‘kiremit’ cezası verildi.

 
Hükümete yakın haber siteleri 8.3 dönümlük çiftliğin inceleme raporuna ulaşıldığını ve ağaç kolonlar üzerine dikilen, çatısı kiremitlerle kapatılan 40 metrekarelik kaçak sundurmanın yıkılacağını iddia etmişti.

Talep ettiği halde kendisine verilmeyen inceleme raporunun  yandaş medyaya sızdırıldığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soran Fatih Portakal, evinin üstünde drone uçurulup özel mülkünün dikizlenmesiyle ilgili de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne ve Emniyet’e şikayette bulunduğunu duyurmuştu.

‘KOMİK AMA GERÇEK’ 

Fatih Portakal, bugün Twitter hesabından paylaşım yaparak, ”’kiremit cezası”’ verildiğini aktardı. “Komik ama gerçek” diyen Portakal, “4 tarafı açık ,garaj olarak kullanılan yerin sadece kiremitlerinin toplanmasına karar verildi” diye yazdı. 


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