Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal yayın sırasında açıkladı /07 Eylül 2020 21:51

Fatih Portakal yayın sırasında açıkladı

Fox TV ile yollarını ayırması sonrasında kanalın ana haber bültenine konuk olarak ayrılma sürecini anlatan Fatih Portakal, Son 3 yıldır liderdik. Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani "ifadelerini kullandı.

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Fox Haber'de görevini Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal konuk olarak çıkarak açıklamalarda bulundu. Portakal, "Mutlu musun? Ben mutluluğu İzmir'de buldum. 25 yıllık tutmaydı bu. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Böyle daha mutluyum. Şu an. Yeri doldurulmayacak insan yok" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın açıklamaları şöyle oldu:

“Bence çok iyi yaptınız. Ben de sizi tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. Layık olduğunu düşünüyorum. Efsaneyi kabul etmiyorum ama işimi iyi yapıyorum. Bana özgürlük ortamı sağlayan bir yerde çalışıyorum. Süper dostluklarım var. Ekip ruhuyla çalıştık. O yüzden şanslıyım. İşimi seviyorum. İyi de yapmaya çalışıyorum. Doğan Şentürk burada. Haberin başındaki bir insan. Ne diyeceği belli değil. Hiç sormaz bana. 10 yılda dört kere beş kere sadece haber için tartışmışızdır. O yüzden çok şanslıyım. Herkes bir şeyler yazdı. Bir şeyler kurdu. Gerçektne normal karşılıyorum. Ama benim ne dediğim önemli."

“RAKİPSİZ OLMAK İNSANI BOŞLUĞA DÜŞÜRÜYOR”

"Mutlu musun? Ben mutluluğu İzmir'de buldum. 25 yıllık tutmaydı bu. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Böyle daha mutluyum. Şu an. Yeri doldurulmayacak insan yok.Temmuz başında kararı verdim. Çok nettim. Doğan abi inanmadı. Ayın 20'sinden sonra tekrar konuşalım dedi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Son 3 yıldır liderdik. İki senedir. Reytinglere bakmıyordum. Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rekabetsiz olmak rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor. Rakip arıyorsunuz kendinize yok. Size yetişemiyor. En yakın rakibinize fark atmışsınız.”
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