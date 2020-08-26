Fatih Portakal'dan Fox TV ayrılığı sonrası ilk paylaşım

FOX TV'den istifa ettiğini duyuran gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından Büyük Taaruz ve Malazgirt Zaferi ile ilgili mesajlar paylaştı.





Önce Büyük Taaruz'la ilgili tweet atan Portakal; "Bugün Büyük Taaruz’un başladığı gün:içteki hainlere,dışardan gelen emperyalistlere karşi sonun başlangıcı olan gün. Onlar 4 gün sonrasının bilinmezliğini yaşarken,bugün bizler sayelerinde 98 yıldır bağimsızlığımızı yaşıyoruz. Anlamayana 198 yıl geçse yine anlatamazsin.Minnettarim" dedi.





Daha sonra Malazgirt zaferi ile ilgili paylaşım yapan Portakal; "Ve bu topraklarda yurt olmanın basladığı gün: Malazgirt zaferi. Onlar olmasa Anadolu olmazdı, Anadolu olmasa bizlere toprak olmazdı. Anadolu kapısıni 949 yıl önce açanlara minnettarım" ifadelerini kullandı.