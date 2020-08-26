Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'dan Fox TV ayrılığı sonrası ilk paylaşım /26 Ağustos 2020 21:53

Fatih Portakal'dan Fox TV ayrılığı sonrası ilk paylaşım

Fox TV ile yollarını ayırma kararı alan Fatih Portakal, bu ayrılık sonrasında ilk Twitter paylaşımını 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yaptı.

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FOX TV'den istifa ettiğini duyuran gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından Büyük Taaruz ve Malazgirt Zaferi ile ilgili mesajlar paylaştı.

Önce Büyük Taaruz'la ilgili tweet atan Portakal; "Bugün Büyük Taaruz’un başladığı gün:içteki hainlere,dışardan gelen emperyalistlere karşi sonun başlangıcı olan gün. Onlar 4 gün sonrasının bilinmezliğini yaşarken,bugün bizler sayelerinde 98 yıldır bağimsızlığımızı yaşıyoruz. Anlamayana 198 yıl geçse yine anlatamazsin.Minnettarim" dedi.

Daha sonra Malazgirt zaferi ile ilgili paylaşım yapan Portakal; "Ve bu topraklarda yurt olmanın basladığı gün: Malazgirt zaferi. Onlar olmasa Anadolu olmazdı, Anadolu olmasa bizlere toprak olmazdı. Anadolu kapısıni 949 yıl önce açanlara minnettarım" ifadelerini kullandı. 
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