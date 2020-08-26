Samanyolu Haber /Gündem / "Salgın Türkiye'de kontrolden çıktı" /26 Ağustos 2020 21:49

"Salgın Türkiye'de kontrolden çıktı"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son günlerde Türkiye'de yeni vaka sayısının iyileşen hasta sayısını geçtiğini ve bunun da salgının kontrolden çıktığını gösterdiğini ifade etti.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Açıklanan vaka sayıları ve diğer oranlara bakacak olursak şu anda bulunduğumuz noktada salgın kontrolden çıkmış durumda” dedi.

Habertürk yayınında konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs salgını konusunda kontrolün kaybedildiğini söyledi. Ceyhan, “Yaklaşık 10 gündür yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısının üzerinde devam ediyor. Bu durum kontrolün kaybedildiğini gösteriyor. Ne zaman iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının üzerine çıkar ve günden güne bu durum iyileşir, o zaman yeniden kontrol altına almaya başladığımızı söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Açıklanan günlük verilerde gerçek vaka sayıları açıklananın on katı kadardır diyen Prof. Ceyhan, “Çünkü biliyoruz gerçek vaka sayıları açıklananın on katı kadardır. Siz ne kadar çok ve doğru test yaparsanız yapın bu bütün ülkelerde böyledir. Eğer Türkiye’de yeterli sayıda ve doğru test yapılamıyorsa o zaman gerçek hasta sayısı daha da yüksektir. Ancak önemli olan iyileşen hasta sayısı ile yeni vaka sayısı arasındaki orandır” dedi.
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