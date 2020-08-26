Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de günlük test sayısı 100 bini geçti: 1313 yeni vaka /26 Ağustos 2020 21:43

Türkiye'de günlük test sayısı 100 bini geçti: 1313 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde ortaya çıkan koronavirüs vakalarını kamuoyuyla paylaştı. Günlük vaka sayısının 100 bini geçtiği görülürken can kaybı sayısı son 24 saatte 20 olurken, 1313 de yeni vaka tespit edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 313 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda bin 313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 20 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 313 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedeniyle 6 bin 183 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 262 bin 507'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 2 oldu. 

TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI 841

Tabloya göre, toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, toplam ağır hasta sayısı 841 oldu. Bugünkü test sayısı 100 bin 109 olarak kayıtlara geçti.

'BAZI İLLERİMİZDE ÖZEL TEDBİRLER ALMAK ZORUNDA KALDIK'

Koca, ''Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak'' dedi.

Türkiye'nin 26 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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