Samanyolu Haber /Spor / Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken iddia /02 Ocak 2022 21:28

Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken iddia

Fiorentina ve Milan'da Fatih Terim'in öğrencisi olarak da top koşturan tecrübeli futbol adamı Rui Costa'nın başkanlık görevini yürüttüğü Benfica için Fatih Terim'in de adı anılıyor.

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Fatih Terim'in eski öğrencisi Benfica Başkanı Rui Costa'nın takımın başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i görmek istediği iddia edildi.

Canal 11 adlı TV kanalında yayımlanan 'Lateral Esquerdo-Sol Kanat' isimli programda yorumculuk yapan Pedro Bouças, Benfica’nın geçici olarak takımın başına getirdiği Nelson Verissimo'yu değerlendirirken, "Başkan Rui Costa’nın aklında Jorge Jesus tarzında tecrübeli bir kurt var. Kendisine de hocalık yapan Fatih Terim gibi bir teknik adam Rui Costa’nın futbol anlayışına daha uygun" ifadelerini kullandı.

Bu sözler Portekiz'de geniş yer bulurken, Benfica ile Galatasaray'ın, Portekizli orta saha Gedson Fernandes transferi için de görüştüğü biliniyor.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, 2000-2001 sezonunda İtalyan ekibi Fiorentina'yı çalıştırırken, Rui Costa da o dönem tecrübeli hocanın öğrencisiydi. 1 Temmuz 2001'de Terim, Milan'a imza atarken, 2 gün sonra da Costa, Milan'a transfer olmuştu.
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