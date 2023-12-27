Fatih Terim yeni takımından ne kadar maaş alacak; İşte o rakam!

Yunan devi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'in maaşı belli oldu.







Yunan basınına göre; 1.5 yıllığına Panathinaikos ile el sıkışan Fatih Terim, yıllık 900 bin Euro; toplamda ise 1.35 milyon Euro maaş alacak.





AVRUPA'DA 3. DÖNEMİ

Daha önce iki kez yurt dışında takım çalıştıran Fatih Terim, 3. seferine çıkıyor. 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen Terim, burada gösterdiği performans ile taraftarın gönlünü fethederken takımını İtalya Kupası'nda finale kadar çıkarmıştı. Ancak sonrasında başkan Cecchi Gori ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifa etmişti.





Bir sonraki yıl ise Milan'la el sıkışan deneyimli çalıştırıcı, 14 maçta 8 galibiyetle yoluna devam ederken görevden alınmıştı.





FATİH TERİM'İN EKİBİNDE KİMLER VAR?

Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin'in yer alacağı ileri sürüldü. Terim ekibinin Atina'da hemen mesaiye başlayacağı kaydedildi.