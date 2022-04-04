Samanyolu Haber /Gündem / Faturasını ödemeyen CHP'nin elektriği kesildi, basın toplantısı gaz lambasıyla yapıldı /04 Nisan 2022 17:23

Faturasını ödemeyen CHP'nin elektriği kesildi, basın toplantısı gaz lambasıyla yapıldı

CHP Bursa İl Başkanlığı binasının elektriği, zamları protesto etmek için iki ay üs üste faturaları ödemeyince kesildi. İl Başkanı İsmet Karaca, elektriğinin kesilmesine, gaz lambaları ile basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu'nun elektrik zamlarına tepki olarak faturaları ödemeyeceğini açıklamasının ardından partisinin Bursa İl Başkanlığı da faturaları ödemedi.

Şubat ve mart ayı faturaları ödenmeyince il başkanlığının elektriği, bugün elektrik dağıtım şirketi tarafından uzaktan kesildi. Daha önce tepki olarak gelen elektrik faturasının basılı olduğu pankartı binanın dış cephesine astıran İl Başkanı İsmet Karaca, elektriğin kesilmesine, gaz lambaları ile basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi.

"VATANDAŞLARIMIZIN YAŞADIĞI DURUMA ORTAK OLMAK İSTEDİK"
Ekonomik kriz nedeniyle, milyonlarca kişinin elektrik faturasını ödeyememe durumuyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Karaca şöyle konuştu:

“1 Ocak’ta başladıkları tarifeli modelle acımasızca zam yapılmış, ülkemizde bulunan 47 milyon elektrik abonesinin büyük çoğunluğu her ay kabus yaşamaktadır. Biz de vatandaşlarımızın yaşadığı duruma ortak olmak, onların yaşadığı sıkıntıları kamuoyuyla paylaşmak adına; 1 ay önce 3 bin 440 lira gelen elektrik faturamız ocak ayında 11 bin 351 lira gelince, bu faturayı ödemeyeceğimizi parti binasına astığımız pankartla ilan ettik. Bundan sonra ikinci bir fatura geldi. Onu da ödemedik. 47 milyon elektrik abonesi var. UEDAŞ’ın dağıtım ağında 3 milyon 400 bin civarında abone var. Büyük çoğunluktaki abone faturalarını ödeyemiyor. Dünyada da enerjiyle ilgili sorunlar yaşanıyor ama vatandaşlar bu kadar hırpalanmıyor."

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirten Karaca, “Faturamızı öderdik ama vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıyı anlatmak, zamları protesto etmek için ödemedik" ifadelerini kullandı.

‘RESMİ PROESEDÜR İŞLETİLDİ’
Konuyla ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (UEDAŞ) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“CHP Bursa İl Başkanlığı’na ait aboneliğin elektriği, Şubat ve Mart dönemine ait 21 bin 67 liralık borç nedeniyle kesintiye uğradı. Şirketin müşteri segmentesyonu kapsamında zamanında ödeme performansı yüksek olan müşterilere, ilk faturası ödenmese dahi enerji kesintisi uygulanmıyor. Bu uygulama kapsamında İl Başkanlığı’na ait 11 bin 351 TL tutarlı Şubat dönemi faturası ödenmemesine rağmen, herhangi bir enerji kesim işlemi uygulanmamış ancak, 9 bin 716 TL tutarlı mart ayı dönem faturasının da son ödeme tarihine kadar ödenmemesi sebebiyle mevzuata uygun olarak enerji kesme süreci başlatılmış. İl Başkanlığı’na yasal süreçlere uygun olarak gerekli hatırlatma ve bilgilendirmeler yapılmış, diyalog yoluyla da iletişime geçilmiş fakat hala fatura ödenmemesi ve olumlu bir geri dönüş gerçekleşmediği için resmi prosedür işletilerek, enerji kesintisi uygulanmıştır."
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