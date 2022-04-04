AKP ve MHP zam talebini yine reddetti; Toplu taşımada kaos kapıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine aldı.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yüzde 50, servis ücretlerinde ise yüzde 40 zam teklif etmişti. İstanbul'da toplu taşımaya İBB tarafından verilen zam yapılması teklifi UKOME'de reddedildi.





Artan akaryakıt fiyatlarının ardından UKOME daha önce de zam talebinde bulunmuş ancak AKP'li ve MHP'li üyelerin karşı oylarıyla zam kararı çıkmamıştı.



