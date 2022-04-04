Samanyolu Haber /Gündem / JPMorgan, Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı /04 Nisan 2022 16:59

JPMorgan, Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı

TÜİK'in mart ayı enflasyonunu yüzde 61,14 olarak açıklamasının ardından uluslararası yatırım bankaları tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Goldman, Türkiye'de enflasyonun yüzde 65'in üzerinde, JPMorgan yüzde 65-70 aralığında seyretmesini beklediğini duyurdu.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını yüzde 61,14 olarak açıklanmasının ardından önce iç piyasalar ardından ise uluslararası yatırım bankalarından açıklamalar geldi.

ENFLASYON ARTIŞI DEVAM EDECEK
Goldman Sachs, enflasyonun bu yılın büyük bölümünde yüzde 65'in üzerinde kalmasını beklediğini açıkladı. Golman, mayıs ve haziran aylarında ise yüzde 67,0 seviyelerinde bir zirve görülebileceğini ifade etti.

Goldman, daha önce zirvenin yüzde 60'ın hemen üzerinde olacağı, yıl sonunda ise yüzde 45 seviyelerine ineceği tahmininde bulunmuştu.

YÜZDE 65-70 ARALIĞINDA BEKLİYORUZ
JPMorgan ise enflasyonun yıl sonuna çok yakın bir zamana kadar yüzde 65-70 aralığında seyretmesini beklediğini açıkladı. JPMorgan geçen ay enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 40,2 olarak açıklamıştı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber JPMorgan, Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı Sonraki Haber >>

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

'İftar Zamanı'

'İftar Zamanı'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:18:13