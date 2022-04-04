Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay, zora düşen şirketlere ‘zekat’ toplayacak! /04 Nisan 2022 16:41

Kızılay, zora düşen şirketlere ‘zekat’ toplayacak!

Zaman zaman tartışmaların merkezinde olan Türk Kızılay'ının Genel Başkanı Kerem Kınık, açıkladığı yeni zekat projesi ile dikkatleri çekti.

SHABER3.COM

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ‘Kızılay Zekat Müessesi’ kurduklarını ve bu kapsamda toplayacakları zekatla üretim sıkıntısı çeken üreticilerin borçlarının ödeneceği bir model kuracaklarını söyledi. Dünya gazetesine konuşan Kınık, “Zekatın teşvik edilmesi, hesap verilebilir, şeffaflık ve izlenebilirlik modeliyle mutlaka müesseseleşmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Bu çerçevede ‘Kızılay Zekat Müessesi’ kurduklarını belirten Kınık, “Burada zekatın farklı boyutları var. Sadece doğrudan insanlara nakit verme, ihtiyaçlarını kısa süreli karşılama anlamında değil, birden fazla zekat veren insanın bir araya gelerek bir insana iş kurması gibi. Kişilerin zekat alırken bir sene sonra istihdam yaparak zekat veren pozisyona gelmesi gibi modeller üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca üretim sıkıntısı çeken bir üreticinin borcunu ödemesi ve tekrar üretime katılmasının sağlanması gibi modellerle zekatı yaygınlaştırmaya çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı’yla birlikte zekatın nasıl toplanacağı konusunu, kendi içimizde kurduğumuz bir ilim heyetiyle de takip edeceğiz ve zekat sahibine bunu raporlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kızılay, zora düşen şirketlere ‘zekat’ toplayacak! Sonraki Haber >>

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

'İftar Zamanı'

'İftar Zamanı'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:18:19