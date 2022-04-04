Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk hisse aldı, Twitter yüzde 26 değer kazandı /04 Nisan 2022 17:31

Elon Musk hisse aldı, Twitter yüzde 26 değer kazandı

SpaceX ve Tesla gibi teknoloji şirketlerinin sahibi dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'da 9,2’lik ‘pasif hisse’ satın aldı. Twitter hisseleri bu işlemin ardından yüzde 26 değer kazandı.

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Neuralink, SpaceX, Tesla, SolarCity gibi şirketlerin sahibi olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk bu kez de Twitter'da yüzde 9,2’lik ‘pasif hisse’ satın aldı. Bloomberg’in bu haberinin ardından, Twitter hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseldi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ANKETİ 
Musk geçtiğimiz ay  Twitter’da takipçilerine şirketin ifade özgürlüğü ilkelerine uyup uymadığını sormuştu. 2 milyondan fazla kişinin oy kullandığı ankette katılımcıların yüzde 70'inden fazlası uyulmadığı yönünde oy kullanmıştı. Musk ayrıca, yeni bir platforma ihtiyaç olup olmadığını sormuş ve kendi platformunu kurmayı ciddi olarak düşündüğünü söylemişti.
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