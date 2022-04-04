Elon Musk hisse aldı, Twitter yüzde 26 değer kazandı

Neuralink, SpaceX, Tesla, SolarCity gibi şirketlerin sahibi olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk bu kez de Twitter'da yüzde 9,2’lik ‘pasif hisse’ satın aldı. Bloomberg’in bu haberinin ardından, Twitter hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseldi.







İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ANKETİ

Musk geçtiğimiz ay Twitter’da takipçilerine şirketin ifade özgürlüğü ilkelerine uyup uymadığını sormuştu. 2 milyondan fazla kişinin oy kullandığı ankette katılımcıların yüzde 70'inden fazlası uyulmadığı yönünde oy kullanmıştı. Musk ayrıca, yeni bir platforma ihtiyaç olup olmadığını sormuş ve kendi platformunu kurmayı ciddi olarak düşündüğünü söylemişti.