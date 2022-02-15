Samanyolu Haber /Gündem / Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun elektriğini 'hemen' kesemeyecekler /15 Şubat 2022 18:26

Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun elektriğini 'hemen' kesemeyecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamlar çekilene kadar elektrik faturasını ödememe kararına sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Ödemezse derhal kesilmeli” demişti. Ancak 20 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kılıçdaroğlu'nun elektriği 'derhal' kesilemeyecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde elektriğe yapılan yüksek zamlara her açıklamasında tepki gösteriyor. CHP lideri 9 Şubat’ta yaptığı açıklamada, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini ifade ederek, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline” demişti.

ERDOĞAN'DAN ELEŞTİRİ
Kılıçdaroğlu’nun bu kararının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin tutumunu eleştirerek, “Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil… Biz vatandaşı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

"DERHAL KESİLMELİ" DEMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş ve Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. 

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin derhal kesilmesi gerektiğini belirterek şu ifadelerde bulunmuştu:

CHP Genel Başkanının "fatura ödemeyeceğim" sözü yasadışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün, siyasi bir hezeyanın mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir. Elektriği derhal kesilmelidir. CHP Genel Başkanına öncelikle HDP'nin destek vermesi kirli ilişkiler ağını bir kez daha somutlandırmıştır. "Fatura ödemem" çıkışı bir protesto değil provokasyondur."

DERHAL KESİLEMİYOR
Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, iktidar kanadının tepkisini çekmesine karşın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun faturasını ödememesi durumunda elektriği “derhal” kesilemeyecek. Bunun nedeni ise 20 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’.

Bu yönetmeliğe göre şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği ancak üç dönem boyunca faturanın ödenmemesi halinde kesilebiliyor.

Zamlar geri çekilene kadar elektrik faturasını ödememe kararı alan CHP lideri Kılıçdaroğlu 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise 70 yaşında olması nedeniyle bir dönem fatura ödemediklerinde elektrikleri kesilemiyor. Yönetmelik uyarınca Kılıçdaroğlu çiftinin evlerinin elektriği, bir yıl içerisinde 3 dönem ödememeleri halinde kesilebilecek. 
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