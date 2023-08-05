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Fay hattının geçtiği bölgedeki inşaatlar tepki çekti

Elazığ’da 24 Ocak 2020 yılında 6,8 büyüklüğünde meydana gelen Sivrice merkezli depremin ardından fay hatlarının geçtiği ilçede 5 katlı binaların yapıldığını söyleyen CHP Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın konutlarda yatay mimariyle ilgili uyarılarının Sivrice ilçesinde dikkat alınmadığını söyledi.

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Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre Sivrice merkezli Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında depremin merkezi olan Sivrice ilçesinde çok katlı binaların yapılması tepki çekiyor.

İlçeden fay hattı geçmesine rağmen 5 katlı binaların yapımlarına devam edildiğini belirten CHP İlçe Başkanı Erim Öztürk, olası bir depremde büyük bir felaketin yaşanılmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek yetkilileri çok katlı binaların yapılmaması konusunda uyardı.

“FAY HATTININ GEÇTİĞİ YERLERDE 5 KATLI BİNALAR YAPILIYOR”

Depremin ardından konut yapımlarında ilçenin deprem sorunu dikkate alınmadan konut çalışmalarının yapıldığını belirten CHP Sivrice İlçe Başkanı Erim Öztürk, şunları söyledi:

* “24 Ocak 2020 yılında merkez üssü Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştık. Depremde birçok konutun ağır hasarlı hale gelmesinin ardından ilçe merkezi kentsel dönüşüme sokuldu. Gölbaşı Mahallesinden başlayarak 305 konut, 2 cami, 80 üzerinden dükkan yapıldı ve teslim edildi. Şimdi ikinci etap olarak Kültür Mahallesinde konut çalışmalarına başlandı.  Ancak bu ilçede bir fay gerçeği varken ve mahallenin temeli sulak olmasından dolayı binaların en fazla iki katlı olması gerekirken 5 katlı binalar yapılıyor. Yüksek binaların deprem bölgesinde ne kadar riskli olduğunu bilmeyen yok.

* Bizim ilçemiz depremle yaşamaya mecbur olan bir ilçe. Bu ilçede 5 katlı binaların yapılması sonrasında yarın öbür gün Kahramanmaraş gibi bir depremin yaşanması durumunda o binaların içerisinde yaşayanlar ne yapacak? Bu binalarda her blokta 16 daire var ve evler birbirine o kadar yakın ki depremde bir binanın yıkılması durumunda insanların kaçacak yeri yok. TOKİ, AFAD veya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hangisi bu işe bakıyorsa bu duruma dikkat etmeleri gerekirken fay hattını gerçeğini dikkate almadan çok katlı binalar yapılmaya devam ediliyor.”

“AKP'DE MEVZU RANT OLUNCA GÜVENLİ YAŞAM GERİ PLANDA KALIYOR”

İlçede birçok bölgenin riskli alan ilan edildiğini belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

* “Sivrice'nin her tarafı arsa olmasına rağmen iç içe geçmiş yapıları inşa ederek ilçenin görüntüsünü bozuyorlar. Bu kadar tehlikeye rağmen 5 katlı binaların yapımında ısrar edilmesinin altında rant olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Sivrice gölünün olduğu ilçemiz ülkemizin dikkat çeken güzide yerlerinden birisi ve turist çeken bir bölge. TOKİ ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli yerleri riskli bölge olarak göstererek boşaltıyor.

* O arsaların üzerinde  ilerleyen süreçlerde farklı planların hayata geçirileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanının yatay mimari uyarıları dikkate alınmadığını ve dikey mimari de ısrar edildiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dikey mimariyle mücadele ettiklerini yatay mimariyi savunduklarını belirtmesine karşın bizim ilçemizde dikey mimari çalışmalarına devam ediliyor.

* Cumhurbaşkanının sözünü yetkililer nedense dikkate almıyor. AKP'de mevzu rant olunca güvenli yaşam, sağlam konut gibi konular geri planda kalıyor. Allah ömür verir de görürsek 5-6 sene sonra riskli alan olarak gösterilen arsalarda nelerin yapılacağını hepimiz göreceğiz.”
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