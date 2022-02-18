Samanyolu Haber /Gündem / Fazıl Say'dan 'Tarkan' mesajı /18 Şubat 2022 20:34

Fazıl Say'dan 'Tarkan' mesajı

Tarkan'ın 5 yıl aradan sonra piyasaya sürdüğü 'Geççek' adlı parça tartışılmaya devam ederken, konuyla ilgili bir mesaj da Fazıl Say'dan geldi.

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Son albümünü 5 yıl önce yayınlayan Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’, 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluştu.

Şarkı, yayımlandıktan kısa bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.

FAZIL SAY: HAKLI BULUYORUM

Megastar Tarkan ve yeni şarkısı gündemdeki yerini korurken, ünlü piyanist Fazıl Say’dan konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Say, “Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum” diyerek, ünlü sanatçının Geççek şarkısı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Fazıl Say, Twitter’dan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

“Tarkan’ı isyanında haklı buluyorum, bence, çok iyi etmiş hissettiklerini şarkıya dökerek. Pop müziğin Megastarı, ülkesine, halkına sahip çıkan sözleri sağ olsun içinden geldiğince dökmüş. Milyonlarca genç insanımıza bu ülkede güzel ve umut dolu bir gelecek hazırlamalıyız. Devam.”
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