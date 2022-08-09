Samanyolu Haber /Dünya / FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı /09 Ağustos 2022 08:55

FBI, Donald Trump'ın malikanesini bastı

ABD eski Başkanı Donald Trump, Florida’da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin pazartesi gecesi Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arandığını duyurdu.

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euronews'in haberine göre, Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi.” ifadelerini paylaştı.

FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, "İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığının, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.


Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde resmi kayıtlara geçirilmesi gereken evrakları "tuvalete atmak" suretiyle yok ettiği iddialarına ilişkin yeni fotoğraflar paylaşılmıştı.
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