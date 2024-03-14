Samanyolu Haber /Gündem / FB'nin yeni başkan adayı belli oldu; Gözler Aziz Yıldırım'da /14 Mart 2024 18:06

FB'nin yeni başkan adayı belli oldu; Gözler Aziz Yıldırım'da

İş insanı Sadettin Saran, İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeliğinden istifa ettiğini ve Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Diğer yandan eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

SHABER3.COM

Önceki günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı için tek şartla aday olabileceği yönünde açıklama yapan Saran Holding Başkanı Sadettin Saran, bu doğrultuda ilk adımı attı.

Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığı çalışmaları nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"
Saattin Saran, İTO’nun mart ayı meclis toplantısında son kez meclis üyelerine seslendiği konuşmasında, “Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:54:43