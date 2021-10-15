Samanyolu Haber /Sağlık / FDA'dan 3. doz Moderna aşısına onay /15 Ekim 2021 10:16

FDA'dan 3. doz Moderna aşısına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bağımsız danışmanlar komisyonu, Moderna’nın 65 yaş üzeri ve yüksek derecede ciddi hastalık riski taşıyan Amerikalılar için ilave doz aşısının uygulanmasını tavsiye etti. Kurul, tavsiye kararını oybirliğiyle aldı.

SHABER3.COM

FDA da danışmanların tavsiyesine uyup Moderna’nın ilave dozlarına onay verirse, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu aşıları kimlerin olması gerektiği konusunda somut tavsiyelerini yayınlayacak. CDC danışmanlarının da gelecek hafta toplanması planlanıyor.

FDA’in Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışmanlar Komisyonu bugün Moderna aşısının ilave dozunun uygulanması konusunu masaya yatırdı ve 19 üyenin tamamı Moderna için ilave dozlara destek verdi. Komisyon yarın da Johnson & Johnson aşısı benzer tavsiyede bulunup bulunmamayı tartışacak.

Moderna, ilk iki düzenli dozunun yarı kuvvetinde ancak hala Pfizer/BioNTech’in 30 mikrogramlık aşısının üstünde olan 50 mikrogramlık ilave doz aşı için onay başvurusunda bulunmuştu.

Uzmanlar komisyonu, 65 yaş üzeri ve Covid-19 hastalığı riski taşıyanlara ek olarak, meslekleri nedeniyle Corona virüsü enfeksiyonlarına sık sık maruz kalan 18 ile 64 yaş arasındakiler için de üçüncü doz Moderna aşısına onay verdi. Tavsiye kararında, ilave aşıların, ilk iki aşıdan en az 6 sonra uygulanacağı belirtiliyor.

Amerikalı sağlık yetkilileri, Beyaz Saray’ın Ağustos ayında geniş kapsamlı bir ilave doz kampanyası planladığı açıklamasından sonra Covid-19 aşılarının ilave dozlarını onaylama konusunda baskı altında.

Hem FDA hem de CDC, Pfizer/BioNTech aşılarının ilave dozlarına 65 yaş üzeri ve belirli yüksek risklere sahip yetişkinler için geçen ay onay vermişti. CDC onay tarihinden bu yana 9 milyon civarında kişinin üçüncü doz aşı olduğunu açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber FDA'dan 3. doz Moderna aşısına onay Sonraki Haber >>

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla Emel, bu sefer Paris'te

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

TÜGVA belgelerinde neler dikkat çekiyor?

"Gece 2'ye kadar doların yükselişini izledim"

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:33