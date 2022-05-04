Samanyolu Haber /Ekonomi / Fed beklenen faiz kararını açıkladı /04 Mayıs 2022 21:53

Fed beklenen faiz kararını açıkladı

Dünya genelinde yükselişte olan enflasyon rakamları sonrasında yeni faiz politika kararını açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetiminin 50 baz puanlık bir artışa gittiği belirtildi.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetiminin yeni faiz kararını açıkladığı aktarıldı. Buna göre banka yönetiminin faizleri 50 baz puan artırma kararı aldığı ifade edildi.
cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Küresel piyasada artan enflasyon oranları merkez bankalarını harekete geçirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Fed Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda yaptığı konuşmada 50 baz puanlık faiz artırımına işaret etmişti. Diğer bir yandan Fed gerçekleştirdiği son toplantısında faizi 0-0,25'ten 0,25-0,50 aralığına çekmişti.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Yılın ilk toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında, ikinci toplantı ise 15-16 Mart 2022 tarihlerinde, üçüncü toplantısı ise 3-4 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşti. Toplantı sonrası Fed'den yapılan açıklamaya göre ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini 50 baz puan yükseltti. Buna göre faiz aralığını %0,75-1,00 seviyesine yükseltti. Böylece 2000 yılından bu yana ilk kez 50 baz puanlık bir artırıma gidilmiş oldu.
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