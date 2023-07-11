Samanyolu Haber /Gündem / Felaket böyle geldi! Kent sulara teslim oldu, 1 kişi kayıp /11 Temmuz 2023 00:28

Felaket böyle geldi! Kent sulara teslim oldu, 1 kişi kayıp

Ordu’da Melet Irmağı'nın taşması nedeniyle içme suyu isale hattı, sel sularına karıştı. Fatsa ilçesinde de sel, su hattını yıktı. Yol çalışması yapan belediye işçisinin kullandığı iş makinası uçuruma yuvarlanırken sipariş getiren bir kişi köprüde mahsur kaldı. Kolu kırılan vatandaşı itfaiye kurtardı. Öte yandan Fatsa'da bir kişinin kayıp olduğu ihbar edildi.

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Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre kentte etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle dereler taştı. Merkez Altınordu ilçesinde içme suyu ana isale hattı, Melet Irmağı güzergahındaki bölümünde, aşırı yağışların sebep olduğu kıyı oyulması nedeniyle kopma meydana geldi.

İlçe merkezinde su kesintisi olacağı duyuruldu. Su hattının sel sularına kapılma anı saniye saniye kaydedildi. Heyelan anında ise bir köpek son anda kaçarak kurtuldu.

FATSA DA SUSUZ KALDI

Fatsa ilçesinde de Elekçi deresi taştı. İlçe sular katında kalırken, dere içerisinden geçirilen  içme suyu ana isale hattı yıkıldı. Susuz kalan ilçede, belediye tamiratın en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

BİR KİŞİ KAYIP OLDU

Fatsa'nın  Yavaş Mahallesi'nde ot biçmek için bahçesine giden Naciye Yılmaz isimli kadından yakınları haber alamayınca yakınları kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine ekipler bölgede arama kurtarma  çalışması başlattı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ordu Fatsa’da meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞ MAKİNESİ UÇURUMA YUVARLANDI

Ordu Buyuksehir Belediyesi'nde görevli operatör Adem Korkmaz, yol açma çalışmaları yaparken iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Operator Korkmaz, ağır yaralı olarak kurtarılıp Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YEMEK GÖTÜRDÜ MAHSUR KALDI

Fatsa'da bir lokantada kurye olarak görev yapan 30 yaşlarındaki Niyazi Er, bir eve sipariş götürdüğü esnada Sazcılar Mahallesi Akpınar Köprüsü üzerinde aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldı. Kolu kırılan Er, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

“GÖKSU TRAVERTENLERİ ZARAR GÖRDÜ”

Giresun'da meydana gelen sel nedeniyle Dereli ilçesinde bulunan ve yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken Göksu Travertenlerinin bir kısmı zarar gördü.  Güvenlik amacıyla travertenler ziarete kapatıldığı açıklandı.

Öte yandan Yağlıdere’de dağdan gelen ve bir evin yanından şiddetle akan sel bir vatandaş tarafından görüntülendi.

GİRESUN’DA DA MAHSUR KALANLAR OLDU

Selin vurduğu bir diğer il olan Giresun’da da bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, sel ve taşkınların yaşandığı Piraziz ilçesinde incelemelerde bulundu, 39 vatandaşın mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldığını açıkladı.

Vali Enver Ünlü, “İl genelinde su taşkınları Pirazizi’in yanı sıra Bulancak ilçemizde de etkili oldu. Çok şükür can kaybımız yok. 112 Çağrı merkezimize 158 ihbar yapıldı. Bunların 33’u heyelanla ilgili, 24’ü su baskını ve 39 vatandaşımızın mahsur kaldığı ihbarı geldi. İl genelinde 39 vatandaşımız binaların bodrum katında, zemin katında, iş yerlerinde veya yolda mahsur kalmıştı ve hepsi kurtarıldı. Yine 35 sel ihbarı, 4 kapalı yol ihbarı 23 de farklı şikayetler olmak üzere toplam 158 ihbarın hepsi değerlendirilerek gereken çalışmalar yapıldı” dedi.
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