Karadeniz'de sel ve heyelan: 11 noktada yol açma ve temizleme çalışmaları yapılıyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Uraloğlu, "Selden daha çok etkilenen kesimlerde 184 makine, 296 ekiple kesintisiz yol açma, su boşaltma, temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı yollar için geçişler alternatif güzergahlardan veriliyor. Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız. Devletimiz her zaman olduğu gibi tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır" dedi.



Aşırı yağış sonucu oluşan heyelanlar nedeniyle kapatılan Ankara-İstanbul TEM otoyolunun bugün akşam saatlerine kadar kapalı kalabileceğini duyuruldu.



Yolu kapatan heyelan otoyolun Ankara İstanbul yönünde Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşandı.



Uraloğlu, İstanbul yönü trafiğe kapatılırken bu noktada da ulaşımın Ankara-Eskişehir-Bilecik Sakarya yolu üzerinden sağlandığını belirtti.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesindeki 538 iş makinesi ve ekipman ile 1363 personelin de sel bölgesinde görevlendirildiği açıklandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bartın'da yaptığı açıklamada, "Doğu Karadeniz'de sel riski sürüyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinli hemşehrilerimize sesleniyorum, saatte 100 kilometreye yağış düşmesi bekleniyor. Yağışlar bu gece yarısına kadar sürecek" uyarısında bulundu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), aşırı yağışlar nedeniyle 15 il için 'turuncu', 15 il için ise "sarı" kodlu uyarı yaptı.



Turuncu kodlu uyarı verilen iller; Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak oldu.



Bunun yanında, Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum, Çorum içinse 'Sarı Kod' uyarısı verildi.



Sarı potansiyel tehlike anlamına gelirken, turuncu tehlikeli hava durumu anlamına geliyor.



Yağışların ciddi şekilde etkilediği Bartın’da yerleşim yerlerine su baskını, kaya düşmesi ve kanal taşması gibi ihbarlara müdahale ediliyor.



Diğer taraftan kuvvetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi 8 metre yükseldiği, taşma riskine karşı evlerin bodrum katları ve iş yerlerinin boşaltıldığı belirtiliyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aşırı yağışın etkilediği Bartın'da gece geç saatlerde bir bilgilendirme toplantısı yaptı.



İl genelinde 126 kişinin bot ve iş makineleriyle kurtarıldığı açıklandı.



Bu şehirde hayatını kaybeden bulunmuyor.



Birçok yerde ekipleri kapanan yolları açmaya çalışıyor.



Zonguldak - İstanbul arasındaki yol da aşırı yağış nedeniyle kapandı.



Kurtarma çalışmalarına yol ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma'dan dalgıçların da yer aldığı aktarılıyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta sel felaketi sonucu Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi ve Devrek Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana geldiğini duyurdu.



Bakan Koca, acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını aktardı.



Bolu Düzce otoyolunun Paşaköy mevkisinde de derenin taşması nedeniyle yol suyla kaplandı.