Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli kiracı ile mülk sahibi arasında kavga! Ortalık karıştı /10 Temmuz 2023 22:27

Suriyeli kiracı ile mülk sahibi arasında kavga! Ortalık karıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mülk sahibi ile Suriye uyruklu kiracısı arasında borç- alacak nedeniyle tornavida ve demir çubuklu kavga çıktı. Çevre esnafın da karıştığı kavgada 5 kişi yaralanırken, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

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İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde iş yeri sahibi Talha Ö. (27), iddiaya göre, atölyeye giderek Suriye uyruklu kiracısı Muhammed Misto’dan (29) birikmiş kira borcunu istedi.

PARAYI VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Parayı vermeyeceğini söyleyen kiracı ile mülk sahibi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Misto ile atölyede bulunan akrabaları Ahmet Talep (21), Mecit Misto (28) ve Muhammed Mesteo (23), tornavida ve demir çubuklarla mülk sahibi Talha Ö.’ye saldırdı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki esnafın da dahil olduğu kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, çevrede ise güvenlik önlemi aldı.

4 SURİYELİ GÖZALTINDA

Polis, olayla ilgili Suriye uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 5 kişi ise özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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