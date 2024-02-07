Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi

Süper Lig'de zirveye oynayan sarı lacivertliler kupa mesaisinde karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'ye karşı ilk yarıda öne geçti.







Topun başına geçen Michy Batshuayi topu yerden sağ köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi.







Sözcü'de yer alan habere göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Fenerbahçe 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş rakibi Furkan Soyalp'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Burak Şeker beyaz noktaya işaret etti.29'da VAR kararı sonrası penaltı kazanan Gaziantep FK'de topun başına geçen Alexandru Maxim topu yerden sağ köşeye gönderdi ancak kaleci İrfan Can Eğribayat uzandı ve gole izin vermedi.31'de F.Bahçe, Michy Batshuayi ile farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mert Hakan Yandaş ortasını ön direğe doğru gönderdi. Seken topu penaltı noktası gerisinde Serdar Aziz kafası ile altıpas çizgisine doğru indirdi. Leonardo Bonucci'nin vuruşunda kaleciden seken topu Michy Batshuayi tamamlayarak farkı 2'ye çıkardı.İkinci yarıda skoru değiştirecek goller gelmeyince Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.