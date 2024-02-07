Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi /07 Şubat 2024 23:32

Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Fenerbahçe 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Süper Lig'de zirveye oynayan sarı lacivertliler kupa mesaisinde karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'ye karşı ilk yarıda öne geçti.

İLK GOL PENALTIDAN

15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş rakibi Furkan Soyalp'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Burak Şeker beyaz noktaya işaret etti.

Topun başına geçen Michy Batshuayi topu yerden sağ köşeye gönderdi ve takımını öne geçirdi.

VAR KARARI

29'da VAR kararı sonrası penaltı kazanan Gaziantep FK'de topun başına geçen Alexandru Maxim topu yerden sağ köşeye gönderdi ancak kaleci İrfan Can Eğribayat uzandı ve gole izin vermedi.

BATSHUAYI YİNE SAHNEDE

31'de F.Bahçe, Michy Batshuayi ile farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mert Hakan Yandaş ortasını ön direğe doğru gönderdi. Seken topu penaltı noktası gerisinde Serdar Aziz kafası ile altıpas çizgisine doğru indirdi. Leonardo Bonucci'nin vuruşunda kaleciden seken topu Michy Batshuayi tamamlayarak farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıda skoru değiştirecek goller gelmeyince Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
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