Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bölgesinde akıl almaz hırsızlık /07 Şubat 2024 23:53

Deprem bölgesinde akıl almaz hırsızlık

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri otomobillere kopyalayıp (change) piyasaya süren çete çökertildi. 19 şüpheli gözaltına alınırken, 35 otomobile el konuldu.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

19 şüpheli gözaltına alınırken; 'change' yapıldığı tespit edilen 35 otomobile el konuldu.

35 MİLYON LİRALIK KAZANÇ

Otomobilleri, galeri ve internet ilanları üzerinden satışa çıkaran şüphelilerin toplamda 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında da 659 fişek, otomobiller ile ilgili vekaletname belgeleri ve 11 karşılıksız sahte plaka ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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