Deprem bölgesinde akıl almaz hırsızlık

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.



3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



19 şüpheli gözaltına alınırken; 'change' yapıldığı tespit edilen 35 otomobile el konuldu.



35 MİLYON LİRALIK KAZANÇ



Otomobilleri, galeri ve internet ilanları üzerinden satışa çıkaran şüphelilerin toplamda 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.



Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında da 659 fişek, otomobiller ile ilgili vekaletname belgeleri ve 11 karşılıksız sahte plaka ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.