Fenerbahçe’den kupaya veda: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Başkent'te MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe rakibine 3-0 mağlup oldu.





Dakikalar 33'ü gösterirken hızlı hücuma çıkan Ankaragücü farkı 2'ye çıkaran golü kontradan buldu. Gelişen MKE Ankaragücü kontra atağında, defanstan aldığı pasla kendi yarı sahasından hızla ilerleyen Chatzigiovanis'in ceza yayı üzerinden yerden çektiği şutta top kaleci İrfan Can'ın sağından ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.





Ligde Galatasaray ile amansız bir şampiyonluk yarışı veren, kupada da finali hedefleyen Kanarya Ankaragücü karşısında havlu attı.Ankara'ya adını son 4 takım arasına yazdırma hedefiyle giden sarı lacivertliler oldukça etkisiz kaldığı maçta ilk yarıda yediği 3 golle elendi.Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü henüz 10. dakikada Olimpiu Morutan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Olimpiu Morutan topu soluna çektikten sonra ceza sahası dışı sağ çarprazından şutunu çekti ve top takım arkadaşı Ali Kaan'ın sırtına da çarparak kaleci İrfancan'ın üstünden ağlarla buluştu.İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Fenerbahçe, tehlikeli pozisyonlar yaratmakta oldukça zorlandı. Zaman zaman Kanarya'dan daha net pozisyonlara giren Ankaragücü'nün bir golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi.87'de Garry Rodrigues'in golüyle farkı üçe çıkartan Ankaragücü yarı final kapısını tamamen açtı.Kalan dakikalarda maçı uzatmalara taşıyacak golü bulamayan Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda eden taraf oldu.Sarı lacivertliler, kupa serüvenine beşinci turdan başlayarak Adanaspor ve Gaziantep FK takımlarını mağlup etmeyi başarmıştı.Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Ankaragücü son 5 karşılaşmasında galibiyet alamamıştı. Başkent ekibi kupada İskenderun, Rizespor, 24 Erzincanspor gibi takımları mağlup ederek çeyrek finale kalmıştı.