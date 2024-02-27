Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale'de art arda depremler /27 Şubat 2024 23:35

Çanakkale'de art arda depremler

Çanakkale Biga'da akşam saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede saat saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Korkutan depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Marmara bölgesi art arda depremlerle sarsıldı. Çanakkele Biga'da saat 22.52'de deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.

Depremin derinliğinin ise 7.19 kilometre olduğu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

4.6 BÜYÜLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Çanakkale Biga'da saat saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedilmişti.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Çanakkale'de art arda meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Beypınar-Lapseki/Çanakkale’de 4,5 deprem oldu. Diri fay haritasında yüzeyde bir fay yok. Muhtemelen bu yörede yüzey kırığı oluştıracak kadar bir deprem olmadı veya kırık (fay) tespit edilemedi. Bu depremler bölgedeki stres  birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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