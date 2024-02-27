Çanakkale'de art arda depremler

Marmara bölgesi art arda depremlerle sarsıldı. Çanakkele Biga'da saat 22.52'de deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.



Depremin derinliğinin ise 7.19 kilometre olduğu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.



4.6 BÜYÜLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU



Çanakkale Biga'da saat saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da da hissedilmişti.



NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA



Çanakkale'de art arda meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Beypınar-Lapseki/Çanakkale’de 4,5 deprem oldu. Diri fay haritasında yüzeyde bir fay yok. Muhtemelen bu yörede yüzey kırığı oluştıracak kadar bir deprem olmadı veya kırık (fay) tespit edilemedi. Bu depremler bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır" ifadelerini kullandı.



