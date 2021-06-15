Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı /15 Haziran 2021 19:32

Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, sezonun ilk transferini açıkladı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Darmstadt 98'de geçiren Serdar Dursun ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladı.

SHABER3.COM

Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98'de forma giyen golcü oyuncu Serdar Dursun, sarı-lacivertliler ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı. Serdar Dursun, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği söylenen 29 yaşındaki golcü sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.

Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!"
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