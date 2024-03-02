Fenerbahçe şov yaptı: İki rekor birden

Euroleague'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia ekibini 111-96 mağlup etti.



Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya Calathes'in basketiyle başladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrek konuk ekibin 34-32'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, Sestina ile hücumda etkili oldu. Sarı-lacivertli ekibin bu çeyrekteki ilk 11 sayısının 8'i Sestina'dan geldi. Sarı-lacivertliler, 15. dakikada 7 sayılık farkı yakaladı: 47-40. Kısa sürede toparlanan Baskonia 8-0'lık seriyle 48-47 öne geçti. Çekişmeli geçen ilk yarıda sarı-lacivertliler soyunma odasına 55-54 önde girdi.



Üçüncü çeyreğe hücumda etkili başlayan İspanyol ekibi yakaladığı 7-0'lık seriyle 6 sayı öne geçti: 57-63. Baskonia 65-60 öndeyken 9-0'lık seriyle rakibine cevap veren Fenerbahçe 4 sayılık farkı yakaladı: 69-65. Sarı-lacivertli ekipte Tarık Biberovic bu çeyrekte üç sayılık atışlarda 5'te 5 isabet buldu ve 15 sayısıyla takımını ayakta tutan isim oldu. Takımlar son çeyreğe 78-78'lik eşitlikle gitti.



Son çeyreğe savunma sertliğini arttırarak başlayan Fenerbahçe, 10-0'lık seriyle 88-78 öne geçti. Baskonia'nın geri dönme çabalarına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, son bölümünde farkı açtığı karşılaşmadan 111-96 galip ayrıldı.



FENERBAHÇE'DEN ÇİFTE REKOR! CALATHES, DIAMANTIDIS'I YAKALADI



Sarı-lacivertli takım, Baskonia karşısında elde ettiği galibiyetle 2 rekor birden kırdı.



Fenerbahçe, Euroleague'de en fazla sayı (111) kaydettiği ve asist (32) yaptığı maça imza attı.



Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Nick Calathes ise, Baskonia maçında çaldığı iki topla Euroleague'de 434 top çalma istatistiğine ulaştı ve bu alanda lider durumda bulunan Dimitris Diamantidis'i yakaladı.



Karşılaşmayı 111-96 kazanan sarı-lacivertliler 16. galibiyetini elde ederken, Baskonia ise 13. yenilgisini aldı.



Fenerbahçe Beko, bir sonraki mücadelesinde 7 Mart'ta deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.