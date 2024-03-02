Samanyolu Haber /Gündem / Mersin Emniyet Müdürü görevden alındı /02 Mart 2024 00:44

Mersin Emniyet Müdürü görevden alındı

Kardeşinin makaron operasyonunda gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevinden alındı.

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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası olan karar ile Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevinden alındı.

Aslan yerine Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı.

Karabörk’ten boşalan Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne de Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın getirildi.

Karara göre Van Emniyet Müdürlüğü’ne Murat Mutlu atanırken boş bulunan Batman Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba getirildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da görevinden alındı.

AİLE BAKANLIĞI'NDA 4 MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ise Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Bursa İl Müdürü Muhammer Doğan, İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, Kayseri İl Müdürü İsrafil Aktürk görevden alındı. Görevden alınan 4 ismin koltuğu da dahil 28 ilde bakanlığın il müdürlüklerine atamalar gerçekleştirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN'IN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan’ın kaçak makaron opersayonunda gözaltına alındığını yazmıştı.

Saymaz, operasyonun ardından emniyetin soruşturma için polis başmüfettişlerini görevlendirdiğini, Aslan’ın da merkeze çekildiğini duyurmuştu.
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