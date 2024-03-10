Fenerbahçe'de iki kaptan saha ortasında tartıştı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşmada ilk yarının uzatma dakikaları oynanırken, Fenerbahçe'nin iki kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko arasında gerilim tırmandı.





Maçta 30. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçen Pendikspor'da futbolcular, 45+3. dakikada sakatlık olduğu gerekçesiyle topu taca attı. Tacı kullanan Fenerbahçe, ilk önce topu geri vermedi. Taraftarın alkışladığı durum sonrası Edin Dzeko, kendisine gelen topu yeniden Pendiksporlu futbolculara verdi.









Edin Dzeko'nun topu geri vermesine sert tepki gösteren Mert Hakan Yandaş, Boşnak futbolcu ile tartışmaya tutuştu. Edin Dzeko'nun da karşılık vermesiyle ortam bir anda gerildi.

Fenerbahçe'nin iki kaptanı arasında saha ortasında yaşanan sert tartışma sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.

Hakemin 11 dakika uzatma verdiği ilk yarı, Pendikspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İki takım futbolcular arasında soyunma odasına gidilirken gerilim yaşandığı gözlendi.





Karşılaşmada ilk yarının uzatma dakikaları oynanırken Edin Dzeko ile tartışan Mert Hakan Yandaş, kendisini oyundan alan teknik direktör İsmail Kartal'a da tepki gösterdi. 59. dakikada attığı şık golle Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim olan Mert Hakan Yandaş, 74. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.







Oyunda alınmasına sinirlenen Mert Hakan Yandaş, ellerini açarak teknik direktör İsmail Kartal'a sitem etti. İsmail Kartal da benzer şekilde ellerini açarak futbolcusunun tepkisine karşılık verdi.

