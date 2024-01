Fenerbahçe'den Konyaspor'a tarihi fark

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltirken, Konyaspor 18 puanda kaldı.





Karşılaşmanın ilk yarısı 5-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.







Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 7-1 kazanarak, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.Özellikle ilk yarıda fırtına gibi esen Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 40 dakikada kaydettiği üç golle farklı galibiyetin mimarı oldu. Maçtaki ilk golü 13. dakika penaltıdan kaydeden Edin Dzeko, daha sonra 32 ve 40. dakikalarda da ağları havalandırarak Hat-Trick yaptı. Fenerbahçe'nin diğer gollerini 42. dakikada Mert Müldür, 44. dakikada Sebastian Szymansk, 63. dakikada Michy Batshuayi ve 83. dakikada Uğurcan Yazgılı kendi kalesine kaydetti. Konyaspor'un tek golü 90. dakikada Guilherme'den geldi.Fenerbahçe'de Edin Dzeko rakibi Adil Demirbağ ile ceza sahası içinde yaşadığı ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakemin devam kararı verdiği pozisyon VAR'da uzun süre incelendi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı işaret etti. Edin Dzeko penaltı vuruşunda topu kalenin üst orta tarafına nişanladı ve takımını öne geçirdi.Maça iyi başlayan Fenerbahçe, Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topu İrfan Can Kahveci kafa ile takım arkadaşı Edin Dzeko'ya kazandırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan golcü oyuncu topu yerden sağ köşeden filelerle buluşturdu.Edin Dzeko, ilk yarıda son bölüme girilirken kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti. İrfan Can Kahveci sağ kanattan taç atışını bekletmeden kullanarak topu sağ çapraza hareketlenen Sebastian Szymanski'ye gönderdi. Polonyalı yıldız ceza sahasına girdi ve pasını altıpas önüne doğru hareketlenen Edin Dzeko'ya gönderdi. Golcü oyuncu tek vuruşla topu yerden filelere göndererek Hat-Trick yaptı.Bu golden iki dakika sonra Fenerbahçe, bir gol daha buldu. Sebastian Szymanski'nin havadan pası ile ceza yayı sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Müldür ceza sahasına girdi ve yerden vuruşu ile topu filelere gönderdi.Fenerbahçe, ilk yarının son dakikasına girilirken farkı beşe çıkardı. Ceza yayında topla buluşan Sebastian Szymanski takım arkadaşı Fred ile duvar pası yaparak penaltı noktasında topla buluştu ve yerden vuruşu ile ağları havalandırdı.Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile bir gol daha buldu. İrfan Can Kahveci'nin havadan pası ile ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Michy Batshuayi kaleci ile karşı karşıya kaldı ve kaleciyide geçerek topu boş kaleye göndermeyi başardı.Fenerbahçe, Uğurcan Yazgılı'nın kendi kalesine kaydettiği golle farkı hyediye çıkardı. Topla birlikte ceza sahası sağ çaprazına sokulan Cengiz Ünder, takım arkadaşı Fred ile duvar pası yaparak ceza sahası içi sağ tarafında tekrar topla buluştu. Cengiz Ünder'in son çizgiye inerek altıpas alanına doğru gönderdiği topu Uğurcan Yazğılı ters bir vuruşla kendi filelerine gönderdi.Konyaspor, Guilherme'nin kaydettiği muhteşem golle farkı altıya indirdi. Fenerbahçe savunmasında Serdar Aziz topu kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı sol tarafına doğru açılan top Guilherme'nin önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu gelişine yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 7-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.