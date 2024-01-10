İcraya giden stajyer kadın avukata pusu: Bacaklarını kırdılar

Şanlıurfa Suruç’ta haciz işlemine giden stajyer avukat Büşra Teksöğüt, araçtan indirilerek darbedildi. Ayakları kırılan Teksöğüt, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan şiddet olayı sonrası İstanbul Barosu'ndan sert açıklama geldi.



Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



*Avukata karşı her türlü saldırı doğrudan yurttaşa saldırıdır. Avukat, yurttaşın sesidir. Avukat dosyanın tarafı değil vatandaşın temsilcisidir; Vekildir.



*Şanlıurfa Suruç’ta haciz işlemi için bulunan meslektaşımız Stj. Av. Büşra Teksöğüt haciz işleminden sonra pusu kurulmak suretiyle toplu taşımadan indikten sonra borçlu A.E. tarafından sadece mesleğini icra etmesi sebebiyle 09.01.2024 tarihinde saldırıya uğramış ve ayakları kırılmıştır.



*Şüpheli hakkında Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.



"TAVİZ VERİLEMEZ"



*Avukat, yurttaşın sesidir. Bu sesi kesmeye çalışanlara taviz verilemez, verilmemelidir. Teker teker saymakla bitireceğinizi sandığınız Avukatlar hiçbir baskıya boyun eğmeyecektir.



*Avukat dosyanın tarafı değil vatandaşın temsilcisidir; Vekildir. Yargının kurucu unsurlarından ve üç sacayağından biri olan Avukata saldırı aynı zamanda yurttaşa saldırıdır. Avukatın görevi müvekkilinin haklarını korumaktır. Avukatın rolünü anlamak istemeyenleri açıkça uyarıyoruz.



*Avukatların sesini kesmeye çalışanlara taviz vermeyeceğiz. Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz. Avukat ancak avukatlık mesleğine ve hukuka saygılı bir devlette ve toplumda mesleğini gereği gibi ifa edebilir.



*Yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne, kişiliğine ve mesleki kimliğine yönelik saldırılara karşı sürekli savunma halinde olan Avukatların bu baskıdan ve kuşatmadan kurtuluşu ancak mesleki dayanışma ve omuz omuza mücadele ile mümkün olacaktır.



"YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"



*Gelinen noktada Avukatlar mesleklerini özgürce ifa edebilmesi mümkün değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nı Avukatların özgürce görevlerini ifa edebilmeleri ile savunma hakkı ve hak arama hürriyetinin devamlılığının korunması için göreve davet ediyoruz.



*Yaralanan meslektaşımıza acil şifalar diliyor ve saldırıyı lanetliyoruz. Adliyelerde, haciz ve keşif mahallerinde özetle görevini yerine getirdiği her yerde Avukatların yani Savunma makamının güvenliğinin sağlanması adına Cumhuriyet Başsavcılıklarını göreve davet ediyoruz. Savunma tehlikedeyse yurttaş tehlikededir.



*Meslektaşlarımızla dayanışma içinde hukuki süreci takip edeceğimizi, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, şiddetin ve baskının Avukatları yıldırmayacağını, Avukatların görevlerini yapmaktan geri durdurmayacağını ve şiddete teslim olmayacağımızı kamuoyuna duyururuz.