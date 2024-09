Süper Lig'in 6'ıncı Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalında yayınlanıyor. Oldukça iddialı kadrolar kuran iki ezeli rakip sezonun ilk derbisinde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.









YEDEKLER





DERBİDEN NOTLAR





OSAYİ-SAMUEL KADRODA YOK





FORVETTE TERCİH DZEKO





DJİKU DÖNDÜ





BAKAN BAK, KARŞILAŞMAYI STATTA İZLEDİ





TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU





OKAN BURUK'A TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli tribünler, geçen sezon sonunda şampiyonluk kutlamalarındaki sözleri sebebiyle Okan Buruk aleyhine tezahüratta bulundu.









MAÇTAN DAKİKALAR

20' Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.





45' Derbinin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreria, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.Fenerbahçe'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi: Sarı-Kırmızılılar Derbiyi 3-1 Kazandı - Resim : 1Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samet, Becao, Mert Hakan, Amrabat, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Oğuz, Cenk, En NesyriGalatasaray: Günay, Sallai, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Batshuayi, Efe, MetehanTrendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlattığı Rodrigo Becao ile Youssef En-Nesyri'yi Galatasaray karşısında yedek soyundurdu. 61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine sakatlığı sona eren Alexander Djiku ile Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma hattını Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta sahada yine İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken, hücumun sağında Dusan Tadic, ortada Sebastian Szymanski, solda ise Allan Saint-Maximin oynadı. Portekizli çalıştırıcı, gol yollarında ise Edin Dzeko'yu tercih etti.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray müsabakasının kadrosunda yer alamadı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Filip Kostic de derbinin kadrosuna alınmadı. Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet kararıyla Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, kadroda şans bulamadı.Jose Mourinho, Galatasaray karşısında santrfor pozisyonunda Edin Dzeko'yu tercih etti. Sezon başından beri etkili bir performans sergileyen 38 yaşındaki yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçında yedek soyunmuştu. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray karşısından Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundururken, Dzeko'yu 11'de değerlendirdi.Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla formasına kavuştu. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılılara karşı müsabakaya ilk 11'de başladı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden takip etti. Bakan Bak'ın yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı statta izledi.Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde tribünleri tamamen doldurdu. Maçtan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, beste ve marşlarla coşku yaşadı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde de oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gerçekleştirdi.Fenerbahçeli taraftarlar, Ayşenur Ezgi Eygi'yi unutmadı. Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi için statta pankart açıldı.1' Müsabakada ilk düdük çaldı.5' Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topu Tadic kaleye gönderdi, Muslera topu kontrol etti.5' Müsabakada tempo yüksek.7' Fenerbahçe'nin çıkarken kaptırdığı topta Dries Mertens ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta gitti.Fenerbahçe'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi: Sarı-Kırmızılılar Derbiyi 3-1 Kazandı - Resim : 210' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko'nun pasında Szymanski müsait pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.12' Dries Mertens'in kullandığı frikik az farkla üstten dışarı gitti.17' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Edin Dzeko kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.19' Ofsayt. Dries Mertens ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor20' Gabriel Sara tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.21' GOL! Lucas Torreira ceza sahası dışından harika bir vuruş çıkardı, direkten dönen top Livakovic'e çarptı ve ağlara gitti: 0-1.Fenerbahçe'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi: Sarı-Kırmızılılar Derbiyi 3-1 Kazandı - Resim : 321' Galatasaray takımı Lucas Torreira ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Lucas Torreira tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.22' Oosterwolde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi.25' Mert Hakan Yandaş yedek kulübesinde sarı kart gördü.28' GOL! Osimhen'in indirdiği topu Mertens düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.Fenerbahçe'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi: Sarı-Kırmızılılar Derbiyi 3-1 Kazandı - Resim : 433' Saint-Maximin'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu Muslera iki hamleyle kontrol etti.35' Dries Mertens'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği aşırtma şut az farkla auta gitti.37' Davinson Sanchez, Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.38' Fred'in kullandığı frikik az farkla dışarı çıktı.43' Kaan Ayhan, Saint-Maximin'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.45+5' Maximin'in ortasına Çağlar Söyüncü kafayı vurdu, Muslera topu kontrol etti.46' İsmail Yüksek'in yerine Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.53' Oosterwolde'nin ortasına Fred gelişine vurdu ancak top farklı şekilde üstten auta gitti.55' Barış Alper Yılmaz'ın sol çaprazdan içeri çıkardığı topa Osimhen etkisiz bir vuruş yaptı.57' Galatasaray hızlı atağında Yunus Akgün'ün pasında Osimhen müsait pozisyonda vurdu, Livakovic üstüne gelen topu kontrol etti.60' GOL! Gabriel Sara sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.61' Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.63' GOL! Abdülkerim Bardakcı'nın Fred'e yaptığı müdahale sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Dzeko penaltıyı gole çevirdi ve farkı ikiye indirdi: 1-3.65' Barış Alper Yılmaz sarı kartla cezalandırıldı.68' Yunus Akgün'ün attığı gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.71' Fred sarı kart gördü.71' Jakobs, Fred'e yaptığı müdahale sonrası sarı kartla cezalandırıldı.75' En-Nesyri, Sara'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.75' Mertens'in yerine Sallai oyuna girdi.78' Yunus Akgün kaleciyle karşı karşı pozisyonu değerlendiremedi, dönen topa Osimhen vurdu top üstten auta çıktı.79' Edin Dzeko'nun sağ çaprazdan çektiği şut yan ağlarda kaldı.80' Maximin sol çaprazdan çalımlarla merkeze gelip sert bir şut çıkardı ancak top üstten auta gitti.80' Fred ve Maximin çıktı, Cengiz Ünder ve Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.82' Szymanski'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu Muslera soluna yatıp kontrol etti.83' Cengiz Ünder'in kaleye yakın mesafeden şutunu Davinson Sanchez blokladı.84' Sara, Torreira, Barış Alper çıktı; Berkan Kutlu, Jelert ve Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.86' Kaan Ayhan'ın yerine Nelsson oyuna girdi.88' İrfan Can Kahveci'nin ortasına En-Nesyri uygun pozisyonda kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.89' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.90+3' En-Nesyri kaleye yakın mesafeden şutunu çekti, Nelsson topu çeldi.Dev derbi Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.