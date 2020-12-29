Samanyolu Haber /Kültür / Fethullah Gülen Hocaefendi’nin biyografisi sesli kitap oldu /29 Aralık 2020 12:29

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin biyografisi sesli kitap oldu

2019 yılında gazeteci-yazar Faruk Mercan tarafından yayınlanan Allah Yolunda Bir Ömür isimli kitabın sesli versiyonu Apple ve Google mağazalarında yayınlandı. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin günümüze kadar hazırlanmış en kapsamlı biyografisi olarak bilinen bu önemli eseri bizzat Faruk Mercan okudu.

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Allah Yolunda Bir Ömür aslında Hizmet Hareketi'nin ve aynı zamanda modern Türkiye’nin de bir hikayesi. Yazar, Gülen’in sıkıntı ve zorluklarla geçmiş hayatını, onun ilim ve ibadet aşkı, eğitime verdiği önem ve bütün insanlığın barış içinde birbirini kucakladığı bir dünya için gösterdiği gayreti üzerinden anlatıyor.

Hizmet gönüllülerinin eğitime ve barışa katkılarını bir çok ülkede gözlemleme imkanı bulan yazarın ifadesiyle Fethullah Gülen Hocaefendi, “bir asra yaklaşan ömründe sadece dindar insanların demokratik taleplerini dile getirmekle yetinmedi, renk, dil ve ırkına bakılmaksızın herkesin temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanmaları için mücadele verdi, ağır bedeller ödedi.”
Kitabın sesli versiyonuna Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify gibi sesli kitap uygulamalarından ulaşılabilir.
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