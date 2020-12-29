Fethullah Gülen Hocaefendi’nin biyografisi sesli kitap oldu

Allah Yolunda Bir Ömür aslında Hizmet Hareketi'nin ve aynı zamanda modern Türkiye’nin de bir hikayesi. Yazar, Gülen’in sıkıntı ve zorluklarla geçmiş hayatını, onun ilim ve ibadet aşkı, eğitime verdiği önem ve bütün insanlığın barış içinde birbirini kucakladığı bir dünya için gösterdiği gayreti üzerinden anlatıyor.







Hizmet gönüllülerinin eğitime ve barışa katkılarını bir çok ülkede gözlemleme imkanı bulan yazarın ifadesiyle Fethullah Gülen Hocaefendi, “bir asra yaklaşan ömründe sadece dindar insanların demokratik taleplerini dile getirmekle yetinmedi, renk, dil ve ırkına bakılmaksızın herkesin temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanmaları için mücadele verdi, ağır bedeller ödedi.”

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