Emlak Vergisi ve MTV'ye zam

Emlak Vergisi yüzde 4,55 oranında artırıldı. 2021'de en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 109 TL, en yüksek ise 50 bin 107 lira olarak belirlendi.





Cep telefonu aboneliğinde alınan maktu vergi de 86 TL oldu.





Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre motor hacmi 1.300 santimetreküp ve aşağısı olan araçlarda en düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV ise 1.261 TL olarak uygulanacak.





Hacmi 1301 ila 1600 santimetreküp arasında olan araçlar için ise en düşük MTV 216 TL, en yüksek ise 2 bin 197 TL olacak.





1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda MTV 387 TL ile 3 bin 881 TL arasında değişecek.





Kaynak: Resmi Gazete