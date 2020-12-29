Erdoğan Bayraktar'dan çarpıcı mesaj!

SAMANYOLUHABER- Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar şahsi Twitter hesabında manidar bir mesaj paylaştı.
Kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) mancınıkla atıldığını belirten Bayraktar isim vermeden parti idaresindeki isimleri ve çocuklarını yerden yere vurdu.
BAYRAKTAR: BİZLERE HOROZLUK YAPTINIZ
Bayraktar, şunları dile getirdi: “Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekânız, eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti”nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi!”