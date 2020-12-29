Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan Bayraktar'dan çarpıcı mesaj! /29 Aralık 2020 12:25

Erdoğan Bayraktar'dan çarpıcı mesaj!

Erdoğan Bayraktar, 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında ismi geçen 4 bakandan biriydi. Operasyon günü NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Bayraktar, "Ben talimatlara göre hareket ettim. İstifa etmesi gereken biri varsa o da sayın Başbakandır (Recep Tayyip Erdoğan)." diyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bayraktar bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) hedef aldı.

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SAMANYOLUHABER- Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar şahsi Twitter hesabında manidar bir mesaj paylaştı.

Kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) mancınıkla atıldığını belirten Bayraktar isim vermeden parti idaresindeki isimleri ve çocuklarını yerden yere vurdu.

BAYRAKTAR: BİZLERE HOROZLUK YAPTINIZ

Bayraktar, şunları dile getirdi: “Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekânız, eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti”nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi!”
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