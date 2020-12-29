Erdoğan Bayraktar'dan çarpıcı mesaj!

SAMANYOLUHABER- Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar şahsi Twitter hesabında manidar bir mesaj paylaştı.





Kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) mancınıkla atıldığını belirten Bayraktar isim vermeden parti idaresindeki isimleri ve çocuklarını yerden yere vurdu.





BAYRAKTAR: BİZLERE HOROZLUK YAPTINIZ



