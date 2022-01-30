Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerini çeviren Habib Hoca vefat etti /30 Ocak 2022 00:45

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerini çeviren Habib Hoca vefat etti

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerini Kürtçe’ye çeviren Habib Hoca vefat etti

SHABER3.COM

Irak Kürdistan Bölgesi’nde İslami hizmetlerde önemli bir katkısı olan fedakarlığı, alçak gönüllüğü ile yaşadığı Süleymaniye başta olmak üzere bütün çevre şehirlere de damgasını vuran Habib Muhammed Said Hoca 75 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu.



Uzun süredir kronik rahatsızlıkları olan Habib Hoca, 27 ocak günü son nefesini vererek ruhunun ufkuna yürüdü. Çok sayıda Risale-i Nur’u Kürtçe’ye çeviren Habib Hoca, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Ölçü ve Yoldaki Işıklar, İrşad Ekseni ve Kuran’ın Altın İkliminde’n kitaplarını da Kürtçe’ye çevirmişti. Habib Hoce aynı zamanda Hocaefendi’nin kaleme aldığı Dua Mecmuası’nı ve Sabah -Akşam Dualarını’n Kürtçe tercümesini de yapmıştı. Siyer ve Hayattüs Sahabe üzerine çok sayıda çalışma yapan ve 100’e yakın kitabı bulunan Habib Hoca, Süleymaniye’nin Havraman bölgesindeki köyünde toprağa verildi.
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