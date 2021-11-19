Fethullah Gülen zehirlendi mi? İşte operasyonun perde arkası

Çok kısa sürede yalan oluduğu anlaşılacak böyle bir operasyon haber neden yapıldı...



Tr724.com You Tube kanalında 'Çıkış Yolu' programında Gazeteciler Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez operasyonun perde arkasını konuştu..

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Cumhuriyet gazetesinin operasyonel içerikleriyle öne çıkan Oda TV’ye dayandırdığı haberinde ”Pensilvanya’daki Fethullah Gülen zehirlendi. Örgütün mollalarından biri de intihar etti.” ifadeleri kullanıldı.