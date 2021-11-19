Sedat Peker ile Hakan Fidan ilişkisi ile ilgili çarpıcı iddia

ARTI TV’de Özgün Emre Karakoç’un sorularını yanıtlayan Ahmet Şık ‘’Mafya-Siyaset-Devlet Üçgeni’’ başlığı altında, Sedat Peker’in MİT ile çalıştığını iddia etti.





''MİT'İN İÇERİSİNDE BİR KANATLA ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

‘’Yalnız olmadığını düşünüyorum ve MİT’in içerisinde bir kanatla çalıştığını düşünüyorum. Kimdir o kanat derseniz tahminlerimiz var. Açıkçası Hakan Fidan diyebilirim. Hakan Fidan ekibiyle çalıştığını düşünüyorum. Siyasal tarihe baktığımızda MİT ne zaman bir rapor hazırlığında olsa Türkiye’de birtakım değişimler olmuştur’’ açıklamasında bulunan Şık, Örnek olarak Mehmet Eymür’ün 1987 1. MİT raporunı gösterdi.





''SUÇLANDIKÇA İSMİ ANILAN BİR KARAKTERİ VAR''’

Açıklamalarına bahsettiği rapor ile devam eden Ahmet Şık, ''Anap’ın ikinci güçlü iktidarının sonunu getirdi. Merkezine Mehmet Ağar’ı alarak İstanbul Emniyeti özelinde İstanbul Emniyet Teşkilatı ve mafyanın grift ilişkileri anlatıyor idi. Hiçbiri yayımlanmadı. Sonra iktidar değişimi oldu.İlginç olan, kitapta mafya anlatılıyor. Fakat ismi en çok geçen kişi Mehmet Ağar. Bugün hala ismi anlıyor. Suçlandıkça ismi anılan bir karakteri var.





''PİSLİKLERİN ORTAYA ÇIKTIĞI DÖNEMDİ''

96’da kısmen şaibeli olan Susurluk kazasıyla yıllardır dile getirdiğimiz siyaset devlet ilişkisi olan kontrgerilla ilişkisi asfalta saçıldı. Türkiye’nin cumhuriyet tarihindeki pisliklere dair en çok pisliklerin ortaya çıktığı dönemdi. Ne oldu, o zamanki iktidarın sonunu getirdi ‘’ açıklamalarında bulundu.