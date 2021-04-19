Fevzi Yazıcı'nın hapishaneden yaptığı çizimlere mükemmellik ödülü

Tutuklu gazeteci Fevzi Yazıcı, Society for News Design (SND) tarafından düzenlenen ve tasarım dünyasının ‘Oscar’ı olarak kabul edilen yarışmada çifte mükemmellik ödülü kazandı. 42. kez düzenlenen ‘En İyi Basılı Haber Tasarımı’ yarışmasında Yazıcı’nın Silivri’deki hapishane hücresinde yaptığı çizimler ödüllendirildi. Yazıcı’nın çizimleri Mayıs 2020 tarihinde Washington Post’ta yayımlanan “Art of Darkness” başlıklı üç sayfalık geniş haberde yer almıştı.





Zaman gazetesinin tasarım direktörlüğünü yapan Fevzi Yazıcı, Türkiye’deki ifade özgürlüğüne yönelik baskıların bir parçası olarak 2016 yılında hapse atılmıştı. 2015 yılında SND’nin dünyanın asarım jürisinde yer alan Yazıcı, dünya çapında tutuklu bulunan yüzlerce gazeteciden biri.





Washington Post gazetesinin tasarım direktörü Greg Manifold tarafından ödüle aday gösterilen ve jüri tarafından ödüllendirilen Fevzi Yazıcı, “Arrest Socrates” diye adlandırdığı çiziminde düşüncelerin hapse atılamayacağını dile getiriyor. Görselin teması, “Düşünceleri hapsetmeye kalkarsanız, fikirler ışıktan prizmaya döner ve parlamaya başlar’’ şeklinde özetlenebilir.





Fevzi Yazıcı’nın hapishanede yaptığı çizimlerinden oluşan sergi, New York’taki St. John’s Üniversitesi bünyesinde bulunan Yeh Art Gallery’de 2020 yılının ocak ayında sergilenmişti.





“Dark White” (Karanlık Beyaz) isimli sergide, 27 Temmuz 2016’dan bu yana demir parmaklıklar ardında tutulan Yazıcı’nın hücrede yaptığı 40’a yakın çizime yer verildi.





Yazıcı, ödüle layık görüldüğü Pazar günü Silivri’deki hücre hapsinde 1.216. gününü tamamladı.





GREG MANIFOLD: HAPİSHANEDEYKEN ONURLANDIRILMASI ÇOK ÜZÜCÜ







Washington Post gazetesinin tasarım direktörü Greg Manifold, Fevzi Yazıcı’nın hapishanedeyken yaptığı çalışmalarla onurlandırılmasının çok üzücü olduğunu söyledi. SND’nin jürisi olan Manifold, sosyal medya hesabından “Fevzi Yazıcı’nın Türk hapishanesindeki hücresinde yarattığı sanat eseri nedeniyle SND tarafından onurlandırılması çok üzücü. Hikâyesini bilmiyorsanız, lütfen buradan okuyun ve haksız hapis cezası hakkında bilgi edinin. Bugün hücre hapsindeki 1216’ncı gününde. Bu mutlu haberi bugün eşi ile paylaşma şansım oldu. Haftalık görüşmeleri sırasında pazartesi günü Fevzi ile iyi haberi paylaşmayı umuyor. Bugün iki erkek çocuğu da dahil olmak üzere onun ailesini düşünüyorum,” sözleriyle Fevzi Yazıcı’nın durumuna dikkati çekti.