Feyzioğlu TBB'deki devir teslim törenine katılmadı

TBB'de devir teslim heyecanına eski başkan Metin Feyzioğlu ortak olmadı. Başkanlığı'na seçilen Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anıtkabir ziyaret etti. Ardından, TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde devir teslim töreni yapıldı.







Törene, eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katılmadı. Bu nedenle, yeni başkan Sağkan’a cübbesini eski TBB Başkan Yardımcısı avukat Hüseyin Özbek giydirdi.







Burada konuşan Sağkan, isim vermeden Feyzioğlu’nu eleştirerek, “Bir söz vermek istiyorum. Görevi tamamlayıp ayrılırken, burada olmaktan onur duyacağım” ifadelerini kullandı.