Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de şok uyarı: 5 ayda 75 bin insan ölebilir /11 Aralık 2021 21:41

İngiltere'de şok uyarı: 5 ayda 75 bin insan ölebilir

İngiltere'deki bilim insanlarından Omicron varyantıyla ilgili korkutan bir araştırma geldi. Araştırmacılar yeni varyant sebebiyle, '1 Aralık ile 30 Nisan 2022 arasında 24 bin 700 insanın hayatını kaybedebileceğini' belirtti.

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İngiliz hükümetine danışmanlık veren ve aynı zamanda London School of Hygiene and Tropical Medicine’de görevli bilim insanları, İngiltere'nin Covid-19’a karşı sadece “B Planı”nı uygulaması durumunda gelecek yılın nisan ayının sonuna kadar 75 binden fazla insanın hayatını kaybedeceğini duyurdu.

Sözcü'nün haberine göre en iyimser senaryoda günlük hastaneye yatış sayısının 2 bin 400 seviyelerinde seyredeceğini öngören uzmanlar, “Gelecek 5 ay içinde Omicron sebepli ölüm sayısı 25 bin ile 75 bin arasında olacak” açıklamasını yaptı.

Omicron varyantına karşı daha sıkı önlemler alınması gerekebileceğini dile getiren uzmanlar, “En iyimser senaryoda yani üçüncü doz aşının etkili olması durumunda günlük hastaneye yatış seviyeleri 2 bini aşabilir ve 1 Aralık ile 30 Nisan 2022 arasında 24 bin 700 insan ölebilir” açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, önlemlerin artırılmaması durumunda ise hastaneye yatış ve ölüm sayısının artacağını açıkladı.

UYGULANACAK OLAN B PLANI NEDİR?

Başbakan Boris Johnson, “B Planı”na geçilmesine onay vermişti. B Planı kapsamında, birçok kapalı alanda maske takımı zorunlu hale getirilirken bazı kapalı alanlara girmek için negatif test ya da tam aşılı olma zorunluluğu getirildi.

Aşı ve test yapılmasının en önemli savunma olduğunun vurgulandığı B Planı’nda imkanı olan çalışanların evden çalışmaları istendi.
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