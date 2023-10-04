Fidan açıkladı: Bombalı saldırıyı düzenleyenler nereden geldi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.







İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.





"İKİ TERÖRİST DE SURİYE'DEN GELDİ"

Fidan, konuşmasında Ankara'daki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiğini söyledi.





Bakan Fidan, "Terör ile mücadelede Türkiye’nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son olayda da 2 teröristin Suriye’den geldikleri burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Silahlı Kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak, böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar" dedi.





Bakan Fidan açıklamasında, "Irak ve Suriye’de PKK/YPG’ye ait olan bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.