Türkiye yine interneti 'özgür olmayan' ülkeler arasında

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House her yıl hazırladığı, “Freedom on the Net (İnternette Özgürlük)” raporunun yenisini yayınladı. Bu yıl “İnternette Özgürlük 2023: Yapay Zekanın Baskıcı Gücü” adını verdiği raporda Freedom House 70 ülkenin değerlendirmesini yaptı. Türkiye geçen yıllarda olduğu gibi yine internetin "özgür olmadığı ülkeler" arasında yer aldı.





'KÜRESEL İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ 13'ÜNCÜ KEZ GERİLEDİ'





"Küresel internet özgürlüğü 2023 yılında üst üste 13'üncü kez geriledi" denilen raporda "70 ülkeden 29'unda internette insan hakları koşulları kötüleşirken, sadece 20 ülkede genel kazanımlar kaydedildi. Üst üste 9'uncu kez Çin internet özgürlüğü açısından en kötü koşullara sahip ülke oldu" dedi. İzlanda ise bir kez daha en iyi performansı sergileyerek ‘en özgür ülke’ statüsünde yer aldı.