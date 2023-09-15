FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu

Futbolcu aday listesindeki oyuncus sayısı milli takım teknik direktörleri, kaptanlar, taraftarlar ve gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e inecek.
FIFA’nın internet sitesinden yapılacak oylamaya futbolseverler 6 Ekim’e kadar katılabilecek.
FIFA yılın en iyi futbolcusu adayları listesi şu oyunculardan oluşuyor:
Julian Alvarez (Manchester City)
Erling Haaland (Manchester City)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Rodri (Manchester City)
Bernardo Silva (Manchester City)
Victor Osimhen (Napoli)
Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
İlkay Gündoğan (Barcelona)
Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
Declan Rice (Arsenal)
Lionel Messi (Inter Miami)
Marcelo Brozovic (Al Nassr)
Futbolcu aday listesindeki oyuncus sayısı milli takım teknik direktörleri, kaptanlar, taraftarlar ve gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e inecek.
FIFA’nın internet sitesinden yapılacak oylamaya futbolseverler 6 Ekim’e kadar katılabilecek.
FIFA yılın en iyi futbolcusu adayları listesi şu oyunculardan oluşuyor:
Julian Alvarez (Manchester City)
Erling Haaland (Manchester City)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Rodri (Manchester City)
Bernardo Silva (Manchester City)
Victor Osimhen (Napoli)
Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
İlkay Gündoğan (Barcelona)
Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
Declan Rice (Arsenal)
Lionel Messi (Inter Miami)
Marcelo Brozovic (Al Nassr)