Samanyolu Haber /Spor / FIFA'dan yedi Süper Lig kulübüne transfer yasağı /12 Ocak 2024 21:57

FIFA'dan yedi Süper Lig kulübüne transfer yasağı

FIFA, yeni dijital uygulamasında Türkiye'den 7'si Süper Lig'de yer alan 23 takıma transfer yasağı getirildiğini duyurdu.

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FIFA, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden yedi takıma transfer yasağı getirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama" başlatıldığı kaydedildi.

FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'a 3'er, Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı getirildi.

Açıklamaya göre, transfer yasağı getirilen diğer takımlar şunlar:

Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.
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