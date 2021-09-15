Samanyolu Haber /Gündem / Financial Times’tan çarpıcı analiz: ‘Erdoğan üzerinde baskı artıyor’ /15 Eylül 2021 15:23

Financial Times’tan çarpıcı analiz: ‘Erdoğan üzerinde baskı artıyor’

Financial Times, Afgan mülteci sorunuyla ilgili analizinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yorumlara yer verdi.

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Taliban örgütünün Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından, Afgan mültecilerin yeni dalgalar halinde ülkeden kaçışı sürüyor. Taliban’dan kaçan Afganlar, İran ve Türkiye’ye gelirken bir kısmı da Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyor. Afgan göçünün yeni dalgalar halinde devam etmesi bekleniyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, Afgan mülteci sorunu ve son gelişmeleri değerlendirdiği analizde şu değerlendirmelere yer verdi:

“Türkiye, dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor ve Erdoğan, yerlerinden edilmiş 3,6 milyon Suriyeli'ye uygulanan açık kapı politikasının önderi olarak biliniyor. Ancak bocalayan bir ekonomi, kamuoyunda yabancılara yönelik algıyı zedeledi, Erdoğan'ın partisine verilen desteği eritti. Erdoğan ise Avrupa'ya, Türkiye'nin “mülteci deposu” olarak hizmet etmeyeceğine dair söz verdi.”

'EN ÇARPICI ÖZELLİĞİ'
Analizde İran sınırına inşa edilen duvarla ilgili olarak da “Türkiye'nin İran ile olan sınırının üçte birini kaplayacak bir duvar, Afganları dışarıda tutma çabasının en çarpıcı özelliği. Avrupa Birliği, doğu sınırını güvence altına almak ve göçü durdurmak için belirsiz bir miktar da dahil olmak üzere Türkiye'ye milyarlarca avro ödüyor” ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan bir Afgan aile ise ilk denemelerinde yakalandıklarını fakat insan kaçakçılarının kendilerine sahte kimlik verdikten sonra Türkiye’ye giriş yaptıklarını söyledi. Havalimanında yakalanan bu ailenin 25 yaşındaki bir üyesi, “En azından güvendeyiz. Taliban’ın erişebileceği bir yerde değiliz. Taliban insanları öldürüyor, kadınları kaçırıyor” dedi.
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